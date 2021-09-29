Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области предстоящей ночью
30 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, днём +9…+14 градусов.
Ветер юго-восточных, восточных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
Ранее жителям Псковской области рассказали о погоде предстоящей зимой.
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