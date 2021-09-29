Игорь Иванов: Там, где есть профсоюз, нелегальных трудовых отношений не бывает

14:59, 29 сентября 2021, ПАИ

«Там, где есть профсоюз, проблемы нелегальных трудовых отношений не возникает. Что такое профсоюз? Это коллективный договор, социальная гарантия, гарантированная заработная плата и оплата труда», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на круглом столе в медиацентре ПАИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Иванова, совет профсоюзов работает с коллегами сообща, в рамках комиссии по восстановлению рынка труда в регионе под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Многие скептически относились к комиссии, когда она только начала работу, но сейчас результаты видны, считает Игорь Иванов.

«Если мы получаем информацию, что человек пришел, ему что-то недоплатили, зарплата была серой, соответственно, в рамках всех соглашений, которые у нас есть, мы работаем совместно с комитетом по труду, с Государственной инспекцией труда. Но мы работаем только с членами профсоюзов, поэтому сразу идет речь о создании первичной профсоюзной организации», - сказал участник круглого стола.

Игорь Иванов также отметил, что на этом этапе возникает «пробуксовка», поскольку в соответствии с законом о профсоюзах, с уставами, первичная профсоюзная организация насчитывает минимум три человека.

«Иногда проблемы возникают на микропредприятиях, а иногда другие сотрудники, которые также работают в тени, не готовы пойти на это и не готовы организовывать профсоюзную организацию, потому что боятся давления, боятся, что они будут ущемлены в оплате труда», - сказал Иванов.

В медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол, посвященный легализации трудовых отношений. На заседании присутствуют представители налоговой и трудовой инспекции, Псковского отделения Пенсионного фонда России, комитета по труду и занятости Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе и профсоюзов.