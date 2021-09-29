Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов: Там, где есть профсоюз, нелегальных трудовых отношений не бывает

«Там, где есть профсоюз, проблемы нелегальных трудовых отношений не возникает. Что такое профсоюз? Это коллективный договор, социальная гарантия, гарантированная заработная плата и оплата труда», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на круглом столе в медиацентре ПАИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Иванова, совет профсоюзов работает с коллегами сообща, в рамках комиссии по восстановлению рынка труда в регионе под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Многие скептически относились к комиссии, когда она только начала работу, но сейчас результаты видны, считает Игорь Иванов.

«Если мы получаем информацию, что человек пришел, ему что-то недоплатили, зарплата была серой, соответственно, в рамках всех соглашений, которые у нас есть, мы работаем совместно с комитетом по труду, с Государственной инспекцией труда. Но мы работаем только с членами профсоюзов, поэтому сразу идет речь о создании первичной профсоюзной организации», - сказал участник круглого стола.

Игорь Иванов также отметил, что на этом этапе возникает «пробуксовка», поскольку в соответствии с законом о профсоюзах, с уставами, первичная профсоюзная организация насчитывает минимум три человека.

«Иногда проблемы возникают на микропредприятиях, а иногда другие сотрудники, которые также работают в тени, не готовы пойти на это и не готовы организовывать профсоюзную организацию, потому что боятся давления, боятся, что они будут ущемлены в оплате труда», - сказал Иванов.

В медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол, посвященный легализации трудовых отношений. На заседании присутствуют представители налоговой и трудовой инспекции, Псковского отделения Пенсионного фонда России, комитета по труду и занятости Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе и профсоюзов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

Сергей Калашников: Коронавирус останется с людьми навсегда
29 сентября 2021

Депутаты-оппозиционеры поделились планами по работе в руководстве областного парламента
29 сентября 2021

Сергей Калашников: В Псковской области кадровый дефицит в здравоохранении, несмотря на льготы
29 сентября 2021

Михаил Ведерников обратился к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора
29 сентября 2021

В Пскове женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, чем мужчины, при трудоустройстве

29 сентября 2021

Сергей Калашников: Коронавирус провоцирует сердечно-сосудистые заболевания
29 сентября 2021

Псковский кардиолог: Талия у женщины должна быть не более 80 сантиметров
29 сентября 2021

5 октября вступят в силу изменения по субсидированию работодателей


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...