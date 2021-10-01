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Культура

Чтения памяти Валентина Курбатова завершатся литературным спектаклем Виктора Яковлева

Чтения памяти Валентина Курбатова состоялись в Псковской области.. Фото комитет по культуре Псковской области.

Сегодня, 29 сентября, в день рождения выдающегося российского прозаика и литературного критика Валентина Курбатова, завершатся чтения его памяти, сообщает Комитет по культуре Псковской области.

Заключительным мероприятием чтений станет литературный спектакль заслуженного артиста России Виктора Яковлева, который пройдет на сцене Псковского областного театра кукол.  «Это эскиз будущего моноспектакля, который, я очень надеюсь, будет показан уже в готовом виде к годовщине ухода Валентина Яковлевича, 6 марта», – рассказывает Виктор Яковлев.

Свою авторскую программу заслуженный артист России назвал «Неостывающие письма» памяти Валентина Курбатова. «Само название говорит уже о многом! Это название родилось, когда стало понятно, что диалог с Курбатовым продолжается, хотя его нет. Диалог через его письма, через его книги, через воспоминания о нем. Этот будущий литературный спектакль является формой продолжения диалога», – делится артист Псковского театра драмы им А. С. Пушкина.

«Сам я был близко знаком с Курбатовым. Если брать театр Пушкина, то два человека были наиболее с ним близки: это наш художник Александр Стройло и я», – добавляет Виктор Яковлев.

В преддверии памятного вечера артист поделился своими ожиданиями: «Конечно, все это делаю с трепетом, и с большим волнением все это будет показано сегодня, в первый день его рождения без него. Я надеюсь, это будет встречено с пониманием и любовью!».

Начало литературного спектакля в 19:00.

Добавим, с 24-29 сентября в Псковской области впервые проходят чтения памяти Валентина Яковлевича Курбатова, одного из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Псковской областью.

Мероприятие приурочено к 82-летию со дня рождения писателя.  

В рамках чтений в сквере Кутузова в Пскове появилась скамья имени Валентина Курбатова, а в Псковской областной универсальной научной библиотеке открыт для посещения его именной кабинет.

 

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