Собственник силомеров в Детском парке установлен
Контрольное управление Пскова сообщило, что собственник незаконно установленных силомеров найден. Им оказался местный предприниматель. На данный момент ведется официальная переписка с бизнесменом, но, как уточняют в контрольном управлении, собственник не торопится с оформлением официальных документов на разрешение установки объекта.
Также ведомство просит сообщать о местонахождении силомеров в городе по телефону 29-08-59 или 29-08-56.
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