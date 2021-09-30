Собственник силомеров в Детском парке установлен

10:25, 30 сентября 2021, ПАИ

Контрольное управление Пскова сообщило, что собственник незаконно установленных силомеров найден. Им оказался местный предприниматель. На данный момент ведется официальная переписка с бизнесменом, но, как уточняют в контрольном управлении, собственник не торопится с оформлением официальных документов на разрешение установки объекта.

Также ведомство просит сообщать о местонахождении силомеров в городе по телефону 29-08-59 или 29-08-56.