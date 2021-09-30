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Общество

Утверждена структура Псковского областного Собрания депутатов

 

Структуру Псковского областного Собрания депутатов утвердили во время первой сессии седьмого созыва, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко отметил, что было предложено создать комитет по труду и социальной политике, по законодательству и местному самоуправлению, комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.

Кроме того, будут созданы комиссия по противодействию коррупции, комиссия по вопросам депутатской деятельности и регламенту, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания.

Депутаты поддержали данное предложение.

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