Светлана Мельничук поделилась впечатлениями от встречи с премьером

14:00, 30 сентября 2021, ПАИ

Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук поделилась впечатлениями от встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на Московском финансовом форуме.

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ она рассказала, что еще во время встречи в социальном городке в Пскове показала премьер-министру программу финансовой грамотности, и в результате псковичка получила приглашение на форум от Минэкономразвития. Светлана Мельничук заметила, что всех взволновала шайба, которую она подарила Михаилу Мишустину.

Спикер также рассказала, что на форуме прозвучало предложение запустить поезд, который пройдет через всю Россию и покажет финансовую грамотность. «Я стала выступать и говорить, что я из Пскова, здесь начинается Россия, мы хотим, чтобы он начинался из Пскова. Предложение поддержали. Очень приятно, что те вопросы, о которых я говорила, обсуждали», - добавила Светлана Мельничук.