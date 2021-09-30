Гаражный проезд в Пскове закроется с 4 октября

14:58, 30 сентября 2021, ПАИ

Из-за ремонта Рижского проспекта с 4 до 00:00 6 октября закрывается для движения автотранспорта участок Гаражного проезда в районе пересечения с Рижским проспектом, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Движение автотранспорта по Рижскому проспекту на данном перекрестке в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе движения в каждом направлении.

Напомним, с 7 октября до 00:00 9 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Рокоссовского в районе пересечения с Рижским проспектом.

Водителей призывают обратить внимание на схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.