Гаражный проезд в Пскове закроется с 4 октября
Из-за ремонта Рижского проспекта с 4 до 00:00 6 октября закрывается для движения автотранспорта участок Гаражного проезда в районе пересечения с Рижским проспектом, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
Движение автотранспорта по Рижскому проспекту на данном перекрестке в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе движения в каждом направлении.
Напомним, с 7 октября до 00:00 9 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Рокоссовского в районе пересечения с Рижским проспектом.
Водителей призывают обратить внимание на схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.
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