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Общество

С 4 октября в Псковской области отменяются все массовые и спортивные мероприятия

С 4 октября в Псковской области отменяются все массовые и спортивные мероприятия в рамках ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, как подчеркнул губернатор, закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты. Ограничения будут действовать до 10 октября включительно.

«От наиболее крупных праздников мы отказались заранее – это и ярмарка в Пскове, и фестиваль в Самолве», - напомнил Михаил Ведерников.

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