Постояльцам псковских гостиниц снова потребуются ПЦР-тесты
Со следующей недели в Псковской области возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Коллеги, нам предстоит очень напряжённая неделя. Но если всё будет сделано качественно и профессионально, у нас есть шанс избежать введения локдауна», - сказал глава региона.
Он призвал сообща сделать для этого всё необходимое. Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация действительно очень серьёзная, требует серьезных мер и решений.
Есть ли у вас домашний питомец?
Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет
Анна Кузыченко рассказала, как будет организована дистанционка в школах Пскова с 4 октября