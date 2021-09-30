Постояльцам псковских гостиниц снова потребуются ПЦР-тесты

17:13, 30 сентября 2021, ПАИ

Со следующей недели в Псковской области возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Коллеги, нам предстоит очень напряжённая неделя. Но если всё будет сделано качественно и профессионально, у нас есть шанс избежать введения локдауна», - сказал глава региона.

Он призвал сообща сделать для этого всё необходимое. Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация действительно очень серьёзная, требует серьезных мер и решений.