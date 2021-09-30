В Псковской области вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет

17:44, 30 сентября 2021, ПАИ

С 4 октября в Псковской области вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Такое решение принято в ходе оперштаба 30 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При режиме самоизоляции пожилые люди смогут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, при выгуле животных, при выносе отходов, в случае визита домой к членам семьи.