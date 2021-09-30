В Псковской области вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет
С 4 октября в Псковской области вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Такое решение принято в ходе оперштаба 30 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
При режиме самоизоляции пожилые люди смогут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, при выгуле животных, при выносе отходов, в случае визита домой к членам семьи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас домашний питомец?
30 сентября 2021
Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет
30 сентября 2021
Анна Кузыченко рассказала, как будет организована дистанционка в школах Пскова с 4 октября