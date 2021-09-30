Губернатор Михаил Ведерников вошёл в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина

18:10, 30 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников включен в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Возглавил оргкомитет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Его заместителем станет вице-премьер Татьяна Голикова. Регион в оргкомитете также представляет директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Отметим, в состав организационного комитета вошли руководители и представители ряда федеральных Министерств, подразделений Правительства РФ, образовательных учреждений, учреждений культуры, Главы регионов — порядка 40 участников.

Президент РФ Владимир Путин в июле текущего года подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году. В рамках подготовки поручено разработать план основных мероприятий, в который войдут, в частности, реализация проекта Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке рукописного фонда писателя и создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществление комплекса мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции музея А. С. Пушкина в Гурзуфе.

Напомним, в Псковской области с 1967 года в день рождения поэта на поляне в Михайловском проходил Пушкинский праздник поэзии. В последние годы формат мероприятия был изменен, как и название - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В 2021 году частью торжества стал всероссийский проект «Школьная классика».