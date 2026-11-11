Площадь раскопок в Пскове выросла более чем в 15 раз

15:19, 11 ноября 2026, ПАИ

В этом археологическом сезоне в Пскове раскопали чуть меньше двух тысяч квадратных метров, тогда как в прошлом году – около 120 квадратных метров. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

«Приведу немного статистики. В прошлом году я сама удивилась, по-моему, 120 квадратных метров у нас всего было раскопано в городе Пскове. В этом году чуть меньше двух тысяч», – сказала Марина Кулакова.

Директор Археологического центра Псковской области отметила, что сезон оказался значительно более насыщенным по сравнению с предыдущим – как по площади раскопок, так и по количеству находок.

Археологический сезон 2026 года в Псковской области официально завершён. Одни из самых масштабных раскопок в этом году проходили на месте бывшего Белорусского (старого) рынка. Общая площадь работ на этом объекте превышает 300 квадратных метров.