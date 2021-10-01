Гостиничный фонд на октябрь в Псковской области почти забронирован

07:02, 01 октября 2021, ПАИ

Гостиничный фонд на октябрь в Псковской области практически полностью забронирован. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«В любой другой ситуации это была бы прекрасная новость. Но сейчас эпидситуация требует от нас принять меры, чтобы туристический поток не способствовал росту заболеваемости», - заявил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.