В Псковской области усилят контроль соблюдения коронавирусных ограничений

07:05, 01 октября 2021, ПАИ

В ближайшее время в Псковской области особое внимание будет уделено контрольным мероприятиям, связанным с коронавирусными ограничительными мерами. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Угроза локдауна – это очень серьёзная проблема. Каждый из вас знает действующие требования, правила поведения в общественных местах и транспорте. О них многократно были уведомлены работодатели, администрации торговых центров, владельцы предприятий», - уточнил глава региона.

По его словам, проверки и рейды будут проводиться всеми комитетами и управлениями. Усилят этот фронт работы Роспотребнадзор и полиция. «Нарушителей будут безоговорочно штрафовать. Риски очень высокие, и мы не имеем права сейчас действовать иначе – только дисциплина поможет нам оперативно выправить ситуацию», - подчеркнул Михаил Ведерников.