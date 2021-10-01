Михаил Ведерников призвал псковичей научиться жить в условиях COVID-19

07:09, 01 октября 2021, ПАИ

«Нам нужно научиться жить в этих условиях, бороться с вирусом», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что принятые решения непопулярные, неудобные и даже болезненные. «Но, к сожалению, динамика распространения инфекции растёт, темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а уровень смертности крайне высокий», - сказал глава региона.

Он сообщил, что по стране ежедневно умирает более 850 человек. «Просто вдумайтесь в эти цифры. Антирекорды обновляются практически каждый день», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, необходимо отринуть тысячу раз опровергнутые предрассудки и массово провакцинироваться. Только так возможно победить пандемию и не возвращаться к противовирусным мерам. «Сейчас же у нас есть лишь два инструмента – дисциплина и ограничения», - подчеркнул губернатор.

Он призвал сделать всё возможное, чтобы в ближайшие 10 дней заболеваемость снизилась, и можно было вернуться к привычному образу жизни. «Прошу вас отнестись ко всему сказанному крайне серьёзно. Очень рассчитываю на ваше понимание. Вместе справимся! Проездные школьников указанных населённых пунктов будут заморожены на неделю», - напомнил губернатор.