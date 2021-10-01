Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как принять участие в переписи населения, рассказал Псковстат

Как принять участие в переписи населения, рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.

По её словам, пройти перепись можно пройти на портале госуслуг. Если нет такой возможности, к человеку придет переписчик с планшетом. «Как будет выглядит переписчик - узнаете позже, пока не будем говорить. Мы об этом расскажем чуть ближе к переписи», - добавила Валентина Валиуллина. Третья возможность - прийти на стационарный участок и там пройти перепись.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

Все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили до 10 октября
01 октября 2021

Календарь красоты на октябрь
01 октября 2021

При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут закрыть бассейны и фитнес-центры

01 октября 2021

Псковский художник стал автором памятника на могиле Балабанова
01 октября 2021

Елена Бибикова: Старшее поколение — пример для подражания и нравственный ориентир
01 октября 2021

Псковский губернатор поздравил жителей региона с Международным днём пожилых людей
01 октября 2021

Причины внезапного отключения отопления в Псковской области назвал эксперт
01 октября 2021

Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...