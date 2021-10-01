Как принять участие в переписи населения, рассказал Псковстат

11:32, 01 октября 2021, ПАИ

Как принять участие в переписи населения, рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.

По её словам, пройти перепись можно пройти на портале госуслуг. Если нет такой возможности, к человеку придет переписчик с планшетом. «Как будет выглядит переписчик - узнаете позже, пока не будем говорить. Мы об этом расскажем чуть ближе к переписи», - добавила Валентина Валиуллина. Третья возможность - прийти на стационарный участок и там пройти перепись.