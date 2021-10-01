В проекте Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» примут участие 42 псковича

14:28, 01 октября 2021, ПАИ

В культурно-просветительском проекте благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» примут участие 42 псковича. Об этом заявила директор благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

По словам Татьяны Ивановой, суть проекта заключается в том, чтобы привлечь максимальное количество детей и взрослых, широкую аудиторию к классической музыке через формат телепутешествия. Проект расскажет, как в городе-участнике развивалась музыкальная культура, о композиторах, раскроет Россию с точки зрения музыкальной истории каждого из городов — Москва (57 участников), Тверь (198 участников), Курск (10) и Псков (42).

Татьяна Иванова также рассказала, что Псков был выбран неслучайно — президент фонда Оксана Федорова родилась здесь. «Именно сегодня день посвящаем Пскову, его культура богата и прекрасна», - отметила она.

Благодаря проекту ребята познакомятся с интересными, а порой малоизвестными фактами музыкальной истории региона, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие российские композиторы и музыканты.

В октябре в Пскове пройдет съемка телепрограммы, а также творческая встреча с Оксаной Федоровой и концерт с участием юных талантов Псковской области.

Телепрограммы о музыкальной истории русских городов будут транслироваться на сайте проекта музыкальноепутешествие.рф, в соцсетях, а также на федеральных и региональных телеканалах. Татьяна Иванова отметила, что проект рассчитан до конца декабря, каждый участник викторины получит памятный сертификат участника.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».