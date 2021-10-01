Оксана Фёдорова: Я очень рада снова приехать в родной город

14:36, 01 октября 2021, ПАИ

«Я очень рада снова приехать в родной город», - заявила мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой культурно-просветительскому проекту её благотворительного фонда «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Она отметила, что приезды в Псков становятся чаще в последние годы, и если бы не ситуация с ковидом, то проектов, концертов, творческих встреч было бы гораздо больше. «Проект родился из большой многолетней деятельности, когда я стала сотрудничать с молодыми певцами. 10 лет я занимаюсь вокалом, учусь в МГУ на факультете искусств, 2 года проходила стажировку в консерватории», - рассказала певица. По её словам, она всегда мечтала выступить с конкретным проектом, благотворительный фонд помогал талантливой молодежи, проводил мастер-классы, концерты.

«Я люблю путешествовать и музыку, люблю детей, которые хотят чего-то добиться в жизни, и мы придумали, как это можно соединить, чтобы это было интересно, принято людьми. Потому что подать классику сложно, наша задача — показать, что это здорово», - добавила Оксана Федорова. В рамках проекта ведется знакомство с культурой страны, каждого региона, города, и через музыкальную призму люди могут познакомиться поближе со своим краем. «Музыка более эмоционально точно, интенсивно воздействует на всю природу человеческих чувств», - подчеркнула певица и пригласила всех желающих к участию в проекте.

Она отметила, что в завершение проекта планируется пригласить талантливых детей в Москву, где они смогут выступить на большой сцене. «Я очень рада, что наши поездки показывают нам, что у нас талантливая, ищущая, инициативная молодежь и уникальные педагоги. Хочется, чтобы все узнали особенность того или иного региона в музыкальном плане. К нам присоединяется больше профессионалов, спасибо Псковскому колледжу искусств - сегодня там будет концерт, познакомимся с детьми, которые занимаются музыкой», - заявила Оксана Федорова.