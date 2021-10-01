Оксана Федорова: Для талантливых детей важно выходить на сцену
Президент благотворительного фонда Оксаны Федоровой, мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября рассказала о встречах с юными талантливыми детьми в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».
В рамках проекта проводятся встречи с юными талантливыми детьми, которые подразумевают выступление.
«Для ребенка важна площадка, где он выступает. Певец должен петь, а музыкант должен играть. Они демонстрируют свои любимые произведения, у них есть возможность выйти на сцену, это важно», - подчеркнула Оксана Федорова.
Кроме того, по словам Оксаны Федоровой, в дальнейшем планируется организовать мастер-классы для детей с именитыми скрипачами и пианистами, где можно будет научиться чему-то новому.
Директор благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова отметила, что у детей берут интервью, после чего они выступают на сцене. «Это важное событие для ребенка. Дети вдохновлены, для них это интересный опыт взаимодействия со звездой с экрана», - добавила Иванова.
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