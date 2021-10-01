35 млн рублей выделили на строительство пешеходного моста в Усвятах
На разработку проекта и проведение работ по возведению пешеходного моста в Усвятах из областного бюджета выделили 35 млн рублей. Для выполнения работ был объявлен аукцион, пишет официальный Telegram-канал региона.
Сейчас деревянный мост, расположенный на протоке озер Малое Усвятское и Усвятское, длинной 70 метров, находится в аварийном состоянии. На его месте будет построен новый пешеходный мост.
«До 5 октября идет прием заявок от потенциальных подрядчиков, - рассказал глава Усвятского района Дмитрий Петров. – Наша задача – не только поставить новый мост, но и благоустроить прилегающую территорию: сделать освещение, доступную среду для маломобильных граждан».
В конце августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил состояние моста во время рабочей поездки в Усвяты.
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