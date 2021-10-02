140 жителей Псковской области выздоровели после коронавируса за последние сутки
Ещё 140 жителей Псковской области излечились от COVID-19. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По данным обновлённой статистики, в Псковской области общее количество выздоровевших после болезни за время пандемии коронавируса составило 43 тыс. 440 человек.
В то же самое время в регионе увеличивается число новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее ПАИ сообщало данные о заболевших COVID-19 на сегодня и рассказывало о ходе вакцинации.
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