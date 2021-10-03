Областные соревнования по воркауту на кубок губернатора состоялись в Пскове

11:05, 03 октября 2021, ПАИ

Областные соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области прошли в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

На фестиваль уличного спорта приехали участники из Великих Лук, Струг Красных, Гдова, Невеля, Пушкинских Гор и Псковского района. Каждый продемонстрировал свой уровень подготовки в номинациях Workout Freestyle (фристайл-баттл) и Workout Games (прохождение полосы препятствий за наименьшее время).

Организаторы поблагодарили всех причастных к проведению мероприятия, судей, тех, кто помог спортсменам приехать в Псков и болел за них.

«Вы все — часть этой большой спортивной истории, которая разнесётся не только по уголкам Псковской области, но и в целом по России, огромный вам респект, друзья, вместе мы сила», — обратились к участникам и гостям турнира организаторы.

Соревнования состоялись в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

