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Спорт

Областные соревнования по воркауту на кубок губернатора состоялись в Пскове

Фото Street Workout Pskov.

Областные соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области прошли в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

На фестиваль уличного спорта приехали участники из Великих Лук, Струг Красных, Гдова, Невеля, Пушкинских Гор и Псковского района. Каждый продемонстрировал свой уровень подготовки в номинациях Workout Freestyle (фристайл-баттл) и Workout Games (прохождение полосы препятствий за наименьшее время). 

Фото Street Workout Pskov.

 

Организаторы поблагодарили всех причастных к проведению мероприятия, судей, тех, кто помог спортсменам приехать в Псков и болел за них.

«Вы все — часть этой большой спортивной истории, которая разнесётся не только по уголкам Псковской области, но и в целом по России, огромный вам респект, друзья, вместе мы сила», — обратились к участникам и гостям турнира организаторы.

Фото Street Workout Pskov.

Соревнования состоялись в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
 

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