Более 170 человек завершили вакцинацию от COVID-19 за последние сутки

13:36, 03 октября 2021, ПАИ

Более 170 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, по свежим данным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За сутки в регионе 179 человек привились вторым компонентом препарата, 162 человека - первым. На данный момент в регионе использовано 76,4 % поступившей вакцины.

«Темпы вакцинации очень низкие. В таких условиях бороться с вирусом можно только дисциплиной и ограничениями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил высокую динамику роста заболеваемости коронавирусом и обратил внимание на то, что загрузка регионального коечного фонда, расширенного до 660 коек, составляет почти 90%.

Ранее ПАИ сообщало свежие данные о количестве заражённых COVID-19 в области.