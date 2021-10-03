Более 170 человек завершили вакцинацию от COVID-19 за последние сутки
Более 170 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, по свежим данным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
За сутки в регионе 179 человек привились вторым компонентом препарата, 162 человека - первым. На данный момент в регионе использовано 76,4 % поступившей вакцины.
«Темпы вакцинации очень низкие. В таких условиях бороться с вирусом можно только дисциплиной и ограничениями», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор также отметил высокую динамику роста заболеваемости коронавирусом и обратил внимание на то, что загрузка регионального коечного фонда, расширенного до 660 коек, составляет почти 90%.
Ранее ПАИ сообщало свежие данные о количестве заражённых COVID-19 в области.
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