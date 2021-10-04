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Подведены итоги соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области

В Псковской области подвели итоги областных соревнований по воркауту на кубок губернатора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

WORKOUT FREESTYLE

Возрастные категории:

14-17 лет

1 место - Никита Мухин (Псков)

2 место - Даниил Файн (Псков)

3 место - Денис Макаренко (Великие Луки)

18-35 лет

1 место - Глеб Сень (Псков)

2 место - Андрей Смирнов (Псков)

3 место - Вячеслав Тупахин (Великие Луки)

WORKOUT GAMES

14-17 лет

1 место - Матвей Михайлов (Струги Красные)

2 место - Никита Пустяков (Невель)

3 место - Даниил Дроздов (Невель)

18-25 лет

1 место - Александр Григорьев (Псков)

2 место - Виталий Борисов (Великие Луки)

3 место - Станислав Егоров (Великие Луки)

26-35 лет

1 место - Сергей Бушменков (Псков)

2 место - Александр Ермолин (Псков)

36 лет и старше

1 место - Константин Маслов (Псков)

2 место - Владимир Игнатьев (Струги Красные)

Женская категория

 

18-35 лет

1 место - Марианна Филюкова (Псков)

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров - АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского Собрания депутатов Д. О. Иванова, Псковского городского молодежного центра.

Контакты:

https://vk.com/v.didych94

89118816577

Почта: workout.pskov@gmail.com

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