Сообщения о минировании получили еще две школы в Пскове
Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что сообщения о минировании получили еще две школы, помимо лицея №15 на улице Ленина, 10.
«Такое же сообщение поступило в школы №13 и №24, - рассказала Анна Кузыченко. – Там работали дежурные классы, всех детей эвакуировали».
По словам Анны Кузыченко, в лицее №15 на момент получения сообщения о минировании детей в школе не было, поскольку дежурные группы открыты в филиале на улице Пушкина.
«В лицее находились только педагоги, которые готовы были приступить к обучению с помощью дистанционных технологий с 09:00, - рассказала спикер. – Обучение было отложено, педагоги были эвакуированы в близлежащий сквер».
Анна Кузыченко добавила, что во всех школах проводятся все необходимые процедуры по выявлению или опровержению информации, полученной в сообщении о минировании.
«После завершения процедур все педагоги вернутся на рабочие места и начнут процесс обучения с помощью дистанционных технологий», - подчеркнула Кузыченко.
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