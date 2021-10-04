Сообщения о минировании получили еще две школы в Пскове

10:15, 04 октября 2021, ПАИ

Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что сообщения о минировании получили еще две школы, помимо лицея №15 на улице Ленина, 10.

«Такое же сообщение поступило в школы №13 и №24, - рассказала Анна Кузыченко. – Там работали дежурные классы, всех детей эвакуировали».

По словам Анны Кузыченко, в лицее №15 на момент получения сообщения о минировании детей в школе не было, поскольку дежурные группы открыты в филиале на улице Пушкина.

«В лицее находились только педагоги, которые готовы были приступить к обучению с помощью дистанционных технологий с 09:00, - рассказала спикер. – Обучение было отложено, педагоги были эвакуированы в близлежащий сквер».

Анна Кузыченко добавила, что во всех школах проводятся все необходимые процедуры по выявлению или опровержению информации, полученной в сообщении о минировании.

«После завершения процедур все педагоги вернутся на рабочие места и начнут процесс обучения с помощью дистанционных технологий», - подчеркнула Кузыченко.