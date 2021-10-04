Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сообщения о минировании получили еще две школы в Пскове

Фото ПАИ

Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что сообщения о минировании получили еще две школы, помимо лицея №15 на улице Ленина, 10.

«Такое же сообщение поступило в школы №13 и №24, - рассказала Анна Кузыченко. – Там работали дежурные классы, всех детей эвакуировали».

По словам Анны Кузыченко, в лицее №15 на момент получения сообщения о минировании детей в школе не было, поскольку дежурные группы открыты в филиале на улице Пушкина.

«В лицее находились только педагоги, которые готовы были приступить к обучению с помощью дистанционных технологий с 09:00, - рассказала спикер. – Обучение было отложено, педагоги были эвакуированы в близлежащий сквер».

Анна Кузыченко добавила, что во всех школах проводятся все необходимые процедуры по выявлению или опровержению информации, полученной в сообщении о минировании.

«После завершения процедур все педагоги вернутся на рабочие места и начнут процесс обучения с помощью дистанционных технологий», - подчеркнула Кузыченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

04 октября 2021

Фоторепортаж: Спецслужбы проверяют сообщение о минировании гуманитарного лицея в Пскове
04 октября 2021

Сообщения о минировании получили еще две школы в Пскове
04 октября 2021

Сообщение о минировании гуманитарного лицея в Пскове проверяют спецслужбы
03 октября 2021

«Ока» и «Шкода» столкнулись сегодня в Опочке
03 октября 2021

Артиллерийский снаряд найден в Невельском районе
03 октября 2021

Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Великолукском районе
03 октября 2021

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Великолукском районе
02 октября 2021

ДТП с участием дикого животного произошло в Себежском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...