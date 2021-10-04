Около 60% россиян старше 60 лет привились от коронавируса

11:11, 04 октября 2021, ПАИ

В России около 60% граждан старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом 4 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», – рассказал он на форуме «Биотехмед». Он также обратил внимание на то, что в идеале нужно вакцинировать почти всех пожилых людей, за исключением тех, у кого медицинский отвод.

В Псковской области на данный момент вакцинировано 47% населения от требуемого количества. Первым компонентом привились 185 013 человек, завершили вакцинацию 175 600 жителей Псковской области. Ревакцинировано 4 514 человек.