Более 14 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:07, 04 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 14 526 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

3 октября в стране зафиксировано 883 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлен 25 781 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 4 октября в России выявлено 7 612 317 случаев заболевания коронавирусом, 6 740 491 человек выздоровел, 210 801 – умер. В Псковской области коронавирусом заразилось 51 176 человек, 43 598 пациентов выздоровело, 797 человек умерло.