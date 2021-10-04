Пятый канал снял сюжет о секте Агеева из Опочецкого района

13:00, 04 октября 2021, ПАИ

Пятый канал снял сюжет об общине Сергея Агеева, действующей в Опочецком районе.

Корреспонденты поговорили с крымчанкой Ириной Бахтиной, которая 17 сентября сбежала с ребенком из дома из-за «узаконенной чипизации». Женщина рассказала, что ее четырехлетему сыну Федору здесь нравится и уезжать он не хочет. При этом разговаривать с ним корреспондентам она не разрешила.

После огласки крымской истории в СМИ Ирина Бахтина уехала из Опочки в другой филиал общины. Куда именно, корреспондентам узнать не удалось.

Также журналисты пообщались с бывшими членами секты. Сергей Лозневой рассказал, что после того, как он ушел из общины, к нему домой вломились охранники Агеева. Мужчины избили Сергея, а пришедшего к нему на помощь товарища убили.

Бывший священник Сергей Агеев, сейчас лишенный сана, собрал вокруг себя верующих в Апокалипсис людей. Члены общины «Непоминающих», так они себя называют, считают, что номера документов привязаны к числу зверя, а вакцина — инъекция сатаны.

6 июля 2020 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Агеева. Агеев пробыл в СИЗО 3,5 месяца из-за создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.