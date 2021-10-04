Новость про дистанционку в школах вывела ПАИ в лидеры по индексу цитируемости

13:25, 04 октября 2021, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 27 сентября по 4 октября) портал Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым СМИ региона. С индексом в 5,51 и количеством сообщений в 1 186 обошло конкурентов, у которых эти показатели составили 3,91 и 505 соответственно.

В топ-5 также вошли региональное телевидение, новостной портал Великих Лук и «АиФ-Псков».

Самой цитируемой новостью прошлой недели стало сообщение о переходе школ Псковской области на дистанционку. В социальных медиа больше всего откликов получил анонс ПАИ о выходе программы «Орел и Решка» о Пскове. Все новости об этом читайте здесь.

Сообщения портала появлялись в следующих рубриках: власть, выборы, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование. Чаще других ПАИ цитировали «Известия», РБК, «БезФормата Псков», ИА Regnum и Daily Storm. Стабильно в выборке по регионам больше всего цитат приходится на Псковскую область и Москву.

Добавим, что рейтинг составлен на основе данных сервиса «Медиалогия», который анализирует 207 порталов Псковской области. По этим показателям Псковское агентство информации становится самым цитируемым уже третью неделю подряд.