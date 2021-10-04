49,2 млн рублей направили на выплаты за первого ребенка в Псковской области

15:57, 04 октября 2021, ПАИ

4 октября региональный комитет по социальной защите населения направил 49,2 млн рублей в органы соцзащиты городов и районов на выплаты за первого ребенка, пишет Telegram-канал региона.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что более 306 млн рублей будет направлено на социальные выплаты в Псковской области.