49,2 млн рублей направили на выплаты за первого ребенка в Псковской области
4 октября региональный комитет по социальной защите населения направил 49,2 млн рублей в органы соцзащиты городов и районов на выплаты за первого ребенка, пишет Telegram-канал региона.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.
Напомним, ранее сообщалось, что более 306 млн рублей будет направлено на социальные выплаты в Псковской области.
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