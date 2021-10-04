Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

49,2 млн рублей направили на выплаты за первого ребенка в Псковской области

4 октября региональный комитет по социальной защите населения направил 49,2 млн рублей в органы соцзащиты городов и районов на выплаты за первого ребенка, пишет Telegram-канал региона.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что более 306 млн рублей будет направлено на социальные выплаты в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

04 октября 2021

Тройное ДТП произошло в Порховском районе
04 октября 2021

Посвященное Дню образования ОМОН мероприятие прошло в Пскове
04 октября 2021

Псковичам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом
04 октября 2021

Кому нужен пропуск в Самолву
04 октября 2021

Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня отца
04 октября 2021

До 500 рублей штрафа получат хулиганы, разгромившие Финский парк
04 октября 2021

Обновленный автобусный маршрут №5 связал три крупных района Пскова

04 октября 2021

Невельский суд рассмотрел уголовное дело в отношении петербуржца

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...