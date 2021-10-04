Кому нужен пропуск в Самолву

16:51, 04 октября 2021, ПАИ

Жителям девяти районов Псковской области не нужно оформлять пропуск для посещения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Об этом сообщается в приказе ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454.

Граждане, имеющие регистрацию в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России, пропуск им оформлять не нужно.

При этом гражданам, зарегистрированным в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском районах и в Пскове и Великих Луках, пропуск необходим.

Также пропуск необходим всем гостям региона. Где и каким образом оформлять пропуск, читайте здесь>>>.