Алексей Севастьянов пожелал псковичке Юлии Пересильд удачного приземления

10:33, 05 октября 2021, ПАИ

Актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации пожелал псковичке Юлии Пересильд, которая летит сегодня в космос, удачного приземления.

«Я желаю, чтобы та задуманная работа, которая пройдет на борту космического корабля, была выполнена», - отметил Севастьянов.

Депутат отметил, что это серьезный шаг для мирового кинематографа.

«Я горжусь всем происходящим, потому что это серьезное дело, и прекрасно, что это освещается так открыто, - заметил собеседник агентства. – Конечно, многие хотели бы быть на её месте, я в том числе».

Напомним, 5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. О том, как псковичка готовилась к полету, читайте здесь.