Псковичка Юлия Пересильд через несколько минут полетит в космос
Сегодня стартуют съемки фильма «Вызов», которые будут проходить на космической станции. Псковичка, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправятся на орбиту сегодня с космодрома Байконур.
Старт намечен на 11:55 по Москве и будет транслироваться онлайн в YouTube-канале «Роскосмос ТВ».
О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.
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