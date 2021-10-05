Псковичка Юлия Пересильд через несколько минут полетит в космос

11:49, 05 октября 2021, ПАИ

Сегодня стартуют съемки фильма «Вызов», которые будут проходить на космической станции. Псковичка, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправятся на орбиту сегодня с космодрома Байконур.

Старт намечен на 11:55 по Москве и будет транслироваться онлайн в YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.