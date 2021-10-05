Началась прямая трансляция старта корабля с псковичкой Юлией Пересильд на борту

11:55, 05 октября 2021, ПАИ

На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19». «Роскосмос» ведёт прямую трансляцию с места событий.

На борту корабля находятся участники научно-просветительского проекта «Вызов» – уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

В ходе экспедиции россияне первыми в мире проведут съёмки игрового кино в космосе.

Старт намечен на 11:55 по Москве. Через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.