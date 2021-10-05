В законную силу вступило решение Псковского суда о факте геноцида во время ВОВ

12:42, 05 октября 2021, ПАИ

Решение Псковского областного суда о факте геноцида народов Советского Союза в годы войны вступило в законную силу, пишет РИА.Новости.

5 октября вступило в законную силу решение Псковского областного суда от 27 августа, который удовлетворил заявление прокурора Псковской области, а также родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны об установлении фактов геноцида, совершенных в 1941-1945 годах нацистами на территории Псковской области.

В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных граждан и более 377 военнопленных. На принудительные работы было отправлено 192 тысячи человек.

Суд изучил архивные документы и материалы обнаружения массового захоронения мирных жителей и военнопленных в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, а также на территории базы отдыха «Раздолье» и в лесном массиве между улицами Луговой и Пограничной - на этих территориях были сформированы карательные батальоны, возглавляемые лицами офицерского состава немецкого происхождения, а также выходцев из Эстонской ССР.



