Наталия Соколова: Решение о дистанционке позволит снизить заболеваемость среди детей

16:20, 05 октября 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о необходимости введения дистанционного обучения для снижения заболеваемости среди детей.

«Прекрасно понимаем, что в условиях пандемии и увеличения количества заболеваний в регионе, решение [о дистанционке. - ПАИ] позволит снизить заболеваемость, в том числе среди детей», - отметила Наталия Соколова.

Вместе с тем, как отметила детский омбудсмен, в ее адрес поступали обращения от родителей с просьбой вернуться к очному образовательному процессу.

«По результатам опроса только 5% детей обрадовались введению дистанционного обучения, поскольку дистанционка – это не форма интерактивной подачи материала, а форма самостоятельного изучения заданного материала, что усложняет получение информации и качество знаний, - добавила Соколова. – Также многое зависит от уровня самодисциплины школьника и уровня образованности родителей, ведь именно на их плечи ложится процесс обучения, контроля и объяснения материала».

Наталия Соколова добавила, что родители и ученики хотят быстрее вернуться в обычное русло. «Дети должны ходить в школу, потому что это социализация, общение и получение знаний в нормальном формате».

30 сентября прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября.