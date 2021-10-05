Прощание с актрисой Псковского драмтеатра Миррой Горской состоится 6 октября

15:26, 05 октября 2021, ПАИ

Прощание с заслуженной артисткой России, старейшей актрисой Псковского драмтеатра Миррой Горской состоится 6 октября в 11:00 на кладбище «Орлецы-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Все, кто хочет проститься с Миррой Александровной, могут приехать на кладбище к 11:00. Ориентир: самое начало «Орлецов-2», знак «Главная дорога», – говорится в сообщении.

Напомним, Мирра Горская скончалась 4 октября в возрасте 94 лет.