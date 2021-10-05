Воспитатель из Пскова получила 100 тысяч рублей после вакцинации

15:47, 05 октября 2021, ПАИ

59-летняя псковичка Светлана Петрова получила 100 тысяч за прививку от коронавируса, пишет «Комсомольская правда – Псков».

«Я одна из 500 счастливчиков розыгрыша сертификатов от ковида 14 сентября. Есть ли ещё псковичи-счастливчики?» – написала Светлана Петрова в своем Instagram-аккаунте.

Более 24 лет Светлана работает воспитателем коррекционного детского сада. В 2021 году профессия воспитателя стала одной из тех, кому привиться от коронавируса было необходимо.

Победительница розыгрыша очень любит свое дело, и профессия «не дает сидеть на месте, заставляет не останавливаться на достигнутом и вселяет веру в будущее».

Напомним, что по решению правительства в России был проведен розыгрыш 100 тысяч рублей среди привившихся от коронавируса. 15 сентября выбрали 500 победителей розыгрыша.