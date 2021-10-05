Голикова назвала самолечение причиной возросшей заболеваемости COVID-19 среди детей

16:27, 05 октября 2021, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самолечение родителей причиной возросшей заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом она рассказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщают «Известия».

По сравнению с 2020 годом заболеваемость COVID-19 среди детского населения России возросла, сообщила Голикова. «Возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть», — уточнила она.

В Псковской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 199 человек.