Более 500 трудовых вакансий открыто в отделении занятости по Островскому району

23:43, 05 октября 2021, ПАИ

На конец сентября в отделении занятости по Островскому району работодателями по городу Острову и району открыто более 500 вакансий. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Как рассказала ведущий инспектор Отделения занятости Юлия Ромащенко, наибольшее количество вакансий открыто в здравоохранении. В Островскую межрайонную больницу и поликлинику, ФАПы на село требуются врачи, младший и средний медицинский персонал.

Предприятия и организации приглашают подсобных рабочих, уборщиков, рабочих по обслуживанию и ремонту зданий. Открыто более 14 вакансий Заработная плата от 12-15 тысяч рублей.



Среди востребованных профессий — учителя-предметники. С начала учебного года открыты вакансии в школе № 1, гимназии, Крюковской средней школе, Островском многопрофильном колледже.



Во многие организациям срочно требуются электрики, монтеры по обслуживанию и ремонту электросетей. Среди рабочих профессий востребованы слесаря, продавцы. ООО «Кампотекс» приглашает на работу швей, мастера.



Подробную информацию по всем вопросам можно получить в Отделении занятости по Островскому району, на сайте «Работа в России»