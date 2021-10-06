Временный мост через реку Великую в Пскове станет виадуком

10:43, 06 октября 2021, ПАИ

Временный мост через реку Великую в Пскове сделают из разборных металлоконструкций, сообщает газета «Псковская правда». После реконструкции Ольгинского моста конструкция будет разобрана и использована в качестве виадука, который соединит улицы Советской Армии и Вокзальную.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий рассказал, что на временном мосту через реку Великую будет по одной полосе движения в каждую сторону. «Шире нам не позволят здания и на улице Розы Люксембург, и на улице Профсоюзной», - пояснил он. Конструкция будет эстакадой проходить над улицей Розы Люксембург к улице Максима Горького.

Строительство начнется не раньше июля 2023 года, после завершения ремонта Троицкого моста.

Сейчас на реке Великой проводятся гидрологические исследования для строительства временного моста. Проектно-сметная документация будет готова к концу ноября.