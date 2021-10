Первая звезда кино и победа над Томом Крузом: что пишут зарубежные СМИ о полете Пересильд в космос

15:33, 06 октября 2021, ПАИ

Полет первого киноэкипажа в космос привлек внимание зарубежной прессы. Журналисты британских, французских, американских и других иностранных газет пишут о выдающейся роли уроженки Пскова Юлии Пересильд, пишет Газета.ru.

The New York Times назвала полет Юлии Пересильд в космос уникальным. Associated Press отмечает дух соревнования российской кино- и космической индустрии с американской.

В прошлом году NASA подтвердила, что с Томом Крузом обсуждались съемки на борту МКС. В мае 2020 года сообщалось, что Круз займется проектом с режиссером Дагом Лиманом, Илоном Маском и NASA.

Британская газета The Times считает, что миссия Юлии Пересильд и Клима Шипенко заключается в «возвращении некоторого блеска космической программе России и победе над Томом Крузом на большом экране».

Газета The Guardian отметила, что полет напомнил о советских достижениях в освоении космоса.

Испаноязычная версия швейцарской медиакорпорации Swissinfo назвала Юлию Пересильд «первой звездой кино», которая полетела в космос. Французская Le Parisien называет полет Пересильд и Шипенко «премьерой».

Напомним, 5 октября с Байконура на международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. В состав основного экипажа вошли съемочная группа космической драмы «Вызов» - Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля.