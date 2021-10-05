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Псковичка Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, полетевшей в космос

Фото ТАСС

Уроженка Пскова Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, которая полетела в космос.

5 октября с космодрома Байконур на МКС стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого опытные космонавты и актеры. «Роскосмос» вел прямую трансляцию с места событий.

На борту корабля находятся участники научно-просветительского проекта «Вызов» – уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В ходе экспедиции россияне первыми в мире проведут съёмки игрового кино в космосе.

Экипаж должен причалить к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.

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