Псковичка Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, полетевшей в космос

12:30, 05 октября 2021, ПАИ

Уроженка Пскова Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, которая полетела в космос.

5 октября с космодрома Байконур на МКС стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого опытные космонавты и актеры. «Роскосмос» вел прямую трансляцию с места событий.

На борту корабля находятся участники научно-просветительского проекта «Вызов» – уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В ходе экспедиции россияне первыми в мире проведут съёмки игрового кино в космосе.

Экипаж должен причалить к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.