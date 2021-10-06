Акция Псковской таможни «На что жалуетесь?» отменена из-за введённых ограничений по ковиду

19:17, 06 октября 2021, ПАИ

В связи с введением с 4 по 10 октября 2021 года запрета на проведение любых массовых мероприятий, на основании действующей редакции Указа Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», проведение в Псковской таможне акции «На что жалуетесь?», запланированной на 8 октября 2021 года, отменяется, сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западном таможенном управлении.



Акция «На что жалуетесь?» направлена на досудебное урегулирование разногласий с таможенными органами.

