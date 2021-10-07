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Общество

209 новых случаев COVID-19 подтвердились в Псковской области

С начала пандемии в Псковской области подтверждено 51 787 случаев коронавируса, в том числе 209 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 43 949 человек, из них 117 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 805 пациентов псковских медучреждений.

За весь период в регионе проведено 554 023 исследования на коронавирус.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уровень заболеваемости в Псковской области по-прежнему высокий. Губернатор призвал беречь себя и соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе выявлен новый очаг коронавируса.

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