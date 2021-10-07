Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин
Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин, сообщает Псковская епархия.
Обитель закрыли для посещения в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер.
О времени возобновления общественных богослужений будет сообщено дополнительно.
Ранее о новом очаге коронавируса сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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07 октября 2021
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