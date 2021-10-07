Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин

08:14, 07 октября 2021, ПАИ

Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин, сообщает Псковская епархия.

Обитель закрыли для посещения в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер.

О времени возобновления общественных богослужений будет сообщено дополнительно.

Ранее о новом очаге коронавируса сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.