Игорь Иванов: Мы выступаем за социальный мир и социальную справедливость

11:36, 07 октября 2021, ПАИ

7 октября Псковский областной совет профсоюзов вместе с Федерацией независимых профсоюзов России присоединился к Всемирному дню действий «За достойный труд!».

Девиз профсоюзной акции в этом году – «Защитим социальные гарантии работников!»

В Псковской области, в связи с ограничениями, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, проходит интернет-акция руководителей отраслевых профсоюзов области, Псковского облсовпрофа и профсоюзных активистов.

В ходе акции председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов заявил, что профсоюзы выступают за сохранение и создание новых рабочих мест, за индексацию заработной платы работающим гражданам, за комфортные и безопасные условия труда.

«Мы говорим и о массовой вакцинации, - подчеркнул Игорь Иванов, - но при этом считаем нарушением, когда работника отстраняют от выполнения своих функциональных обязанностей, если не сделана прививка, если есть медицинские противопоказания, и в случае, если такие обращения будут, мы будем отстаивать интересы человека труда. Мы выступаем за социальный мир и социальную справедливость. Единство! Солидарность! Справедливость!»

Как сообщается на сайте ФНПР, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку профсоюзы продолжают активно отстаивать права трудящихся. Для ФНПР являются приоритетными вопросы законодательного закрепления обязательной индексации зарплат и пенсий не ниже уровня инфляции. Для решения данного вопроса ФНПР подготовлен пакет предложений в проект единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, рассмотренный на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Кроме того, ФНПР настаивает на недопустимости включения в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, установления окладов ниже МРОТ, недопустимости роста числа самозанятых через сокращение численности работающих по трудовому договору.