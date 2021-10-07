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Общество

Анжелика Шундер: Профсоюз выступает за пересмотр подходов к оценке труда медработников

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер в ходе онлайн-митинга псковского облсовпрофа сегодня, 7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!», поблагодарила всех медработников, которые круглосуточно ведут борьбу за жизнь и здоровье пациентов.

«Проведенная ранее оптимизация привела к сокращению коечного фонда, совращению кадрового состава, при этом объем работы увеличился в разы, - подчеркнула Анжелика Шундер. - Я выражаю надежду, что правительство и руководство нашей страны сделает правильные выводы и проблемы, которые существуют в здравоохранении, начнут решаться».

Анжелика Шундер отметила, что много еще предстоит сделать для улучшения медицинской инфраструктуры, улучшения условий работы медиков, подготовки кадров, чтобы отечественное здравоохранение в полной мере отвечало запросам общества и времени.

«Профсоюз работников здравоохранения выступает за кардинальный пересмотр подходов к вопросу оценки труда медработников, за разработку механизма реального повышения заработных плат соразмерно ответственности, значимости квалификации и другим особенностям трудовой деятельности медработников», - отметила председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения.
 

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