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Общество

Наталья Горбачёва: Работа в отрасли образования должна стать престижной

Председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева выступила  в ходе онлайн-митинга Псковского областного совета профсоюзов, который проходит сегодня, 7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!».

Она подчеркнула, что «мы живем в великой стране, наша оборона самая лучшая в мире, у нас принято множество программ развития сельских территорий, Дальнего Востока, у нас строятся прекрасные дороги, школы, детские сады».

При этом она отметила, что профессия работника образования, к которым относятся учителя, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования и высшей школы, перестает быть престижной. 

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