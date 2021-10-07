Наталья Горбачёва: Работа в отрасли образования должна стать престижной

12:20, 07 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева выступила в ходе онлайн-митинга Псковского областного совета профсоюзов, который проходит сегодня, 7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!».

Она подчеркнула, что «мы живем в великой стране, наша оборона самая лучшая в мире, у нас принято множество программ развития сельских территорий, Дальнего Востока, у нас строятся прекрасные дороги, школы, детские сады».

При этом она отметила, что профессия работника образования, к которым относятся учителя, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования и высшей школы, перестает быть престижной.