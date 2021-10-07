Елена Припутенко рекомендовала рассмотреть введение QR-кодов в Псковской области

11:26, 07 октября 2021, ПАИ

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о необходимости рассмотрения возможности введения QR-кодов в регионе.

«Одновременно с возвращением к учебному процессу в школах мы бы не рекомендовали возобновлять массовые культурные и спортивные мероприятия, это крайне преждевременно - отметила Елена Припутенко. – В то же время многие регионы сейчас переходят на практику посещения мероприятий по QR-коду переболевшими или вакцинированными гражданами. С одной стороны, такие меры способствуют сдерживанию эпидемии, с другой – позволяют избежать тотального закрытия учреждений культуры, туризма, общественного питания. Возможно, такой опыт стоит рассмотреть».

Ранее Елена Припутенко заявила, что школы могут вернуться к очному обучению с соблюдением всех мер.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования Пскова, Великих Лук и некоторых муниципалитетов переведены в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее сообщалось, что в регионе растет доля заболевших коронавирусом школьников.